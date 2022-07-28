صلاح المفتاح .. تحديات وثنائيات تجهز ليفربول للدرع الخيرية (فيديو)

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

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ظهر نجوم فريق ليفربول الإنجليزي في التدريبات والتحضيرات الجارية للموسم الجديد ومواجهة الدرع الخيرية بأسلوب يجمع بين الجديات والفكاهة والتحديات الثنائية بين اللاعبين خاصة بين النجم الدولي المصري محمد صلاح زميله كورتس جونز.

تحدي اللياقة

وكان أول التحديات تحدي اللياقة البدنية والركض حول الملعب في أجواء حماسية تحت إشراف مدرب اللياقة الذي كان يلاحق اللاعبين في حماس انعكس في نهاية المطاف إلى تحدٍ ثنائي بين النجمين محمد صلاح وزميله كورتس جونز.

تحدي التصويب

ثم كشف نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي تويتر عن تحدٍ من نوع خاص قبل مواجهة فريق سالسبورغ النمساوي، وهو عبارة «مباراة» قصيرة حول التصويب على المرمى وسط اندفاع مجموعة من اللاعبين في تحدٍ مباشر يتقدمهم الدولي المصري محمد صلاح، فكان تحدياً طريفاً حسمه روبو برأسية قوية في المرمى وسط ملاحقة ضاحكة ومتواصلة من النجم المصري محمد صلاح.

روح جديدة

الروح التي ظهر بها النجوم تؤكد بأن الفريق بات في تناسق كامل وانسجام بين النجوم القدامى واللاعبين الجدد، في مقدمتهم داروين نونيز القادم من بنفيكا مقابل 75 مليون يورو بجانب 25 مليوناً متغيرات إضافية، وبات من المقربين للدولي المصري محمد صلاح من خلال التدريبات الماضية، وهي روح ستكون السلاح القوي لنادي ليفربول في الموسم المقبل.

البداية بالدرع

ستكون مواجهة الدرع الخيرية المقبلة امام مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الامتحان الأول لتحضيرات ليفربول والروح العالية التي ظهر بها خاصة أن الفريق ظهر بقوة في الموسم الماضي على جميع الجبهات، وخرج ببطولتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، فيما خسر الدوري في الجولة الأخيرة، وخسر نهائي دوري الأبطال على يد ريال مدريد.

لقب البريميرليغ

وسيكون انتزاع لقب الدوري من غريمه السيتي من أكبر أهداف ليفربول في الموسم الجديد، حيث فاز الريدز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ دخول الاحتراف في بداية تسعينيات القرن الماضي، وقبلها توج بدوري أبطال أوروبا 2019 لأول مرة منذ الفوز بنهائي إسطنبول على ميلان في 2005.

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