موقف بنزيما من عودة رونالدو إلى ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد يرفض عودة كريستيانو رونالدو إلى صفوف الميرنغي مرة أخرى، بعدما أكدت وسائل إعلامية من قبل رغبة الأخير في الرحيل عن مانشستر يونايتد والعودة إلى صفوف الريال.

وبحسب صحيفة "ناسيونال" الإسبانية، فإن بنزيما لا يرغب في عودة رونالدو مرة أخرى إلى صفوف ريال مدريد الصيف الحالي، مشيرة إلى أن النجم الفرنسي يعارض الخطوة المقترحة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن مسؤولي ريال مدريد أبلغوا رونالدو بالفعل بعدم رغبتهم في عودته، موضحة أن رئيس الميرنغي فلورنتينو بيريز أعاد النظر في الفكرة.

وشددت الصحيفة على أن رفض بنزيما يأتي بسبب شعوره بفقدان أهميته داخل الفريق مرة أخرى حال عودة رونالدو، خاصة أنه كان الرجل الثاني داخل الفريق وقتما كان يلعب الدون في الريال، ولكنه أصبح النجم الأول بعد رحيله.

ولعب بنزيما دوراً كبيراً في الثنائية التي حققها ريال مدريد خلال الموسم المنقضي بالحصول على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بعدما تألق وأحرز 44 هدفاً خلال 46 مباراة.

وأصبح مستقبل رونالدو موضع اهتمام جماهير كرة القدم حول العالم، بعد تقارير أفادت بطلبه من مانشستر يونايتد السماح له بالمغادرة، لرغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويمتلك رونالدو سجلاً حافلاً مع ريال مدريد، إذ نجح النجم البرتغالي المخضرم في تسجيل 436 هدفاً خلال 446 مباراة خاضها بقميص الميرنغي، على مدار 9 مواسم.

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