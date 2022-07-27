بسبب برشلونة.. نيمار مهدد بالسجن وعدم المشاركة في كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، اتهامات قد تؤدي به إلى دخول السجن، في تهم تتعلق بالفساد والاحتيال بسبب العقد الذي وقعه مع برشلونة عام 2013، عندما انضم إلى صفوف النادي الكتالوني.

ودفع برشلونة عام 2013 مبلغ 88 مليون يورو لنادي سانتوس البرازيلي للتعاقد مع نيمار، الذي كان يبلغ وقتها 21 عامًا، وبعد أربع سنوات رحل عن صفوف البرسا مقابل 222 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

ورغم مرور هذه السنوات الطويلة، إلا أن صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة مازالت تثير جدلاً واسعاً، وهو ما سيجبره على المثول أمام المحكمة قبل شهر من انطلاق منافسات كأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "Mundiario" الإسبانية، فإن وزارة المالية طالبت بسجن نيمار لمدة عامين وتغريمه 10 ملايين يورو، بسبب التلاعب والتهرب الضريبي.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتعين على نيمار التواجد في محكمة برشلونة 17 أكتوبر المقبل، لنظر القضية المتهم فيها بالاحتيال على 8.4 مليون يورو، قيمة ضريبة توقيعه مع برشلونة.

وأكدت الصحيفة أن هذا الاتهام سيكون مع ما سبقه من شركة "DIS" البرازيلية، التي ادعت في وقت سابق امتلاكها في هذه الفترة لـ 40% من الحقوق التسويقية لنيمار، مطالبة بتوقيع عقوبة السجن لمدة 5 سنوات على اللاعب البرازيلي، وتغريمه 150 مليون يورو.

ومن المُقرر أن تنظر القضية أمام المحكمة على سبع جلسات وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، وفقاً لما أكدته الصحيفة الإسبانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز