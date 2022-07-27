ريال مدريد يتعادل مع كلوب أميركا المكسيكي (فيديو)

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعادل ريال مدريد الإسباني مع كلوب أميركا المكسيكي 2/2 خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد.

وعلى ملعب أوراكل بارك في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، افتتح كلوب أميركا التسجيل بهدف للاعب هنري مارتن في الدقيقة الخامسة.

ورد ريال مدريد بهدفين سجلهما كريم بنزيما وايدين هازارد في الدقيقتين 22 و55، وجاء هدف هازارد من ركلة جزاء.

وقبل تسع دقائق من نهاية المباراة، سجل ألفارو فيدالجو هدف التعادل لكلوب أميركا من ضربة جزاء.

ويختتم ريال مدريد جولته في الولايات المتحدة بمباراة ودية أخرى أمام يوفنتوس الإيطالي مساء السبت المقبل، ثم يلتقي آينتراخت فرانكفورت الألماني حامل لقب الدوري الأوروبي، في مباراة كأس السوبر الأوروبي 10 أغسطس المقبل.

وبعدها يستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد للدوري الإسباني بلقاء ألميريا 14 أغسطس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز