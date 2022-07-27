لاعب ينقذ خصمه من الموت بأعجوبة.. فيديو

المصدر: البيان

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شهدت مباراة بين فريقي غابالا الأذربيجاني وفيهيرفار الهنغاري الأسبوع الماضي لحظات رعب كادت أن تنتهي بوفاة لولا سرعة تصرف قائد الفريق الأذربيجاني وإنقاذه حياة أحد زملائه في الفريق.

وأثناء ارتقاء إلكين كيرتيموف، مدافع غابالا الأذربيجاني، في محاولة منه لقطع كرة عالية اصطدم رأسه بكتف لاعب من الفريق المنافس.

وعلى أثر هذا الالتحام القاسي، سقط كيرتيموف البالغ 31 عاما على الأرض متألما، قبل أن يفقد وعيه بشكل مفاجىء.

لكن سرعان ما أدرك زملاؤه أنه لايقوى على التنفس، ليتدخل إسعافيا قائد فريق غابالا، عاصف محمدوف، ويعمل على إعادة لسان زميله المصاب إلى وضعه الطبيعي، قبل أن يطلب البقية تدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة.

ونجحت، وفق "روسيا اليوم" مساعي عاصف محمدوف البالغ 35 عاما، في الحفاظ على حياة زميله كيرتيموف، الذي تمكن من استعادة تنفسه ووعيه قبل مغادرة الملعب، وتم نقله إلى المستشفى، حيث خضع لفحوصات طبية مختلفة.

وأكد الحساب الرسمي لنادي غابالا على "تويتر"، أن كيرتيموف في حالة صحية جيدة، وأنه عاد إلى أذربيجان والتحق بزملائه في الفريق.

وتعرض فريق غابالا لخسارة قاسية أمام نظيره فيهيرفار الهنغاري 1-4، في ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة للنسخة الثانية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

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