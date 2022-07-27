شاهد.. كيف احتفل بايرن بفوز ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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نظم نادي بايرن ميونيخ الألماني احتفالية من فئة الخمس نجوم للاعبه الدولي السنغالي ساديو ماني بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا التي توج بها مؤخراً ضمن الحفل الذي نظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل للعام 2022.

صناعة التاريخ

وصنع ماني التاريخ مع منتخب بلاده، إذ قاده في فبراير الماضي إلى افتتاح باكورة ألقابه في كأس أمم أفريقيا بتحقيق الفوز على مصر في ركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي 0-0.

مونديال 2022

كما قاد لاعب بايرن ميونيخ الجديد، منتخب السنغال لحجز مقعدٍ بمونديال 2022 الذي تستضيفه قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، أيضاً على حساب الفراعنة بركلات الترجيح 3-1، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب الفاصلتين بالتعادل الإيجابي 1-1.

دعم معنوي

حقق ماني جائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، عامي 2019 و2022، طوال مسيرته، متفوقاً على كبار القارة مثل محمد صلاح وجناح مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي الجزائري رياض محرز، وهو الأمر الذي رفع من روحه المعنوية مع فريقه الجديد، لتقديم أفضل ما عنده في تحدٍ جديد في الدوري الألماني.

محبوب الجماهير

ويحظى الدولي السنغالي ساديو بدعم ومحبة من جماهير وإدارة بايرن ميونيخ فور وصوله وبات النجم المحبوب والأكثر شعبية، والاحتفال والطريقة التي تم بها تؤكد مدى اهتمام بايرن به، فضلا عن الاهتمام البالغ عند نشر خبر التعاقد مع ماني، حيث وصفوه بأفضل لاعب أفريقي حتى قبل فوزه بالجائزة، وذلك عندما غرّد نادي بايرن ميونيخ عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «الأفضل في أفريقيا ينضم للأفضل في العالم، إليكم السنغالي ساديو ماني»، وأرفق تغريدته بصورة ماني وهو يحمل قميص الفريق.

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