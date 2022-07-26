العائد للحياة في حواره الأول بعد الانضمام للشياطين الحمر

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التوقيع مع اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن (العائد إلى الحياة)، بعقد يربطه بالشياطين الحمر خلال السنوات الثلاث القادمة، حتى 2025، مع ترحيب خاص وحوار شامل نشر عبر الحسابات الرسمية للنادي، في سلسلة تغريدات، كشف فيها إريكسن عن تطلعاته مع الشياطين الحمر.

حب الكرة

واستهل إريكسن حديثه مؤكداً حبه لكرة القدم، وقال: «أنا شخص صريح وواضح. أحب كرة القدم، والاستمتاع في الملعب، أن أكون مشاركاً، وأن أساعد الفريق. إن كان عليّ مساعدة أحد ما، فسأساعد اللاعبين، فلديّ روح الفريق».

طموح مع الحمر

وعن الطموح، يقول إريكسن: «طموحنا هو بالطبع العودة للقمة. لطالما كان تاريخ وحلم النادي، هو أن يكون الأفضل. والهدف هو تحقيق البطولات».

تين هاغ

ولم يُخفِ إريكسن إعجابه بتين هاغ، وقال: «أعتقد أن أسلوب لعبي يخدم أفكاره، وأتمنى أن يكون هناك نوع من الاتصال الإيجابي بيننا. بالطبع، نمط اللعب الذي يريده يناسبني كذلك».

اللعب بشدة

وأكد إريكسن عن رغبته في اللعب بشدة: «أرغب باللعب بشدّة. لم آتِ من أجل الشعار وحسب، بل لألعب كرة القدم. بعد محادثاتي مع المدرب وسماعي لأفكاره، كانت هذه الأمور مثالية لاتخاذ القرار. سبق وتخيلتُ نفسي لاعباً لمانشستر. إنه نادٍ كبير جداً، إن لم يكن الأكبر. من الجميل أن أكون جزءاً من هذا النادي».

اختياره ليونايتد

وعن سبب اختياره ليونايتد، يقول: «في البداية، السبب هو كرة القدم. أنا رجل أريد أن ألعب كرة القدم، وأعتقد أن أفكار المدرب التي يريدها ومحادثتي معه، جعلتني أرى نفسي لاعباً في مانشستر».

العودة لإنجلترا

وكشف إريكسن عن سبب عودته لإنجلترا: «قبل حادثتي في يورو، لم أكن أنوي العودة لإنجلترا على الإطلاق. اعتقدتُ أنّ الوقت قد فات لأنضم لمانشستر يونايتد، لكنني هنا، وأنا سعيدٌ جداً لهذا، سعيدٌ حقاً لوجودي هنا».

شعورٌ غريب

واختتم إريكسن حديثه: «إنه لَشعورٌ غريب. لم أعتقد أبداً أنها ستحدث، أن أكون هنا، أن أكون لاعباً لمانشستر يونايتد، أمرٌ مميزٌ حقاً».

115 مباراة

وخاض لاعب خط الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، 115 مباراة مع منتخب الدنمارك، وسجل 38 هدفاً دولياً. لعب إريكسن 237 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 52 هدفاً، وصنع 71 تمريرة حاسمة.

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