محمد صلاح مرشح لحصد جائزة جديدة في إنجلترا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تواجد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن المرشحين لحصد جائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في المجتمع البريطاني لعام 2022، المُقدمة من منظمة "Ethnicity" البريطانية.

ونشرت المنظمة قائمة المرشحين المختصرة لحصد الجائزة، التي تُمنح عن طريق التصويت.

وأشارت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن محمد صلاح أحد أكثر المهاجمين تميزاً في كرة القدم الأوروبية، وحاز على لقب دوري أبطال أوروبا من قبل رفقة ليفربول، وكذلك الدوري الإنجليزي، وأصبح شخصية بارزة في كل أنحاء العالم، ويدافع عن المساواة للمرأة في الشرق الأوسط، ويُظهر إيمانه بشكل بارز على الساحة العالمية.

ويُنافس محمد صلاح على حصد الجائزة، كل من العداء البريطاني أليكس يي، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال، والعدائة البريطانية دينا آشر سميث، ودومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون، والعداء الأسطوري البريطاني الصومالي مو فرح، والملاكمة البريطانية ناتاشا جوناس، والدراج الجنوب إفريقي نيكولاس دلامينى، والبريطانية كاتارينا ماري جونسون، والبريطانية كارينجيت كاور باينز لاعبة رفع الأثقال.

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