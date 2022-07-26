كلوب يتحدث عن مواجهة السيتي وموعد عودة بيكر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن المواجهة المرتقبة لفريقه مع مانشستر سيتي، السبت المقبل، في كأس الدرع الخيرية، وموعد عودة حارسه أليسون بيكر للمشاركة في المباريات.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "كان علينا أن نفعل شيئاً مختلفاً قليلاً في الموسم التحضيري، استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي".

وواصل: "بالنسبة للسيتي فترة الإعداد الخاصة به لم تكن مختلفة بنسبة كبيرة عن إعدادنا، لقد عادوا من أمريكا ربما بالأمس أو شيء من هذا القبيل، لذلك ستكون المواجهة ضدهم صعبة".

وأكمل: "بالنسبة لنا كانت الدورات التدريبية مُكثفة إلى نقطة محددة بحيث نكون جاهزين بشكل بدني أكبر قبل الموسم الجديد، وكان هناك اهتمامًا خاص بجلسات الجري، دعونا نرى كيف يُمكننا أن ننمو في الموسم الجديد".

وعن إصابة حارس ليفربول أليسون بيكر وموعد عودته، قال كلوب: "بالتأكيد لن يتواجد في مباراة سالزبورغ الودية غداً، ولكنه على وشك العودة للمشاركة في المباريات".

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