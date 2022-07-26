حقيقة تدخل السير فيرغسون لحل أزمة رونالدو مع اليونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، حقيقة ما تردد حول محاولة السير أليكس فيرغسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد سابقاً، إقناع نجم الفريق كريستيانو رونالدو بالبقاء وعدم الرحيل عن قلعة الشياطين الحُمر.

وكان رونالدو وصل إلى مقر اليونايتد صباح اليوم الثلاثاء رفقة وكيل أعماله خورخي مينديز، للاجتماع مع مسؤولي النادي الإنجليزي ومدرب الفريق إيرك تين هاغ، وحسم مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل.

وتواجد فيرغسون في مقر مانشستر يونايتد صباح اليوم، الأمر الذي جعل البعض يربط وجوده بفكرة الاجتماع مع رونالدو لإقناعه بالبقاء في صفوف اليونايتد.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن وجود فيرغسون في مقر تدريبات اليونايتد، جاء لحضور اجتماع لجهاز كرة القدم في النادي، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع محدد موعده منذ عدة أشهر ولا علاقة له بالاجتماع الذي تم عقده مع رونالدو.

يذكر أن هناك تقارير عالمية أشارت إلى أن رونالدو يريد الرحيل بهدوء عن اليونايتد بدون مشاكل، لرغبته في الحفاظ على علاقته جيدة مع مسؤولي النادي الإنجليزي وجماهيره.

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