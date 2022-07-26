بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع ماتيس تيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي بايرن ميونخ، تعاقده مع الفرنسي ماتيس تيل قادماً من ستاد رين، بعد توصل النادي الألماني لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب صاحب الـ17 عاما إلى صفوفه.

ووقع البايرن عقد مع ماتيس تيل حتى عام 2027، بقيمة 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو متغيرات.

وقال ماتيس تيل فور إنهاء الصفقة بشكل رسمي: "بايرن ميونخ أحد أفضل الفرق في العالم، أتطلع إلى هذا التحدي الكبير، وسأبذل قصارى جهدي لهذا النادي".

وواصل: "المحادثات مع حسن صالح حميديتش والمسؤولين في بايرن ميونخ أثارت إعجابي، وجعلتني أدرك سريعاً أنني أريد الانتقال إلى صفوف البايرن".

وكان يوليان ناغلسمان المدير الفني للبايرن أثنى على مستوى ماتيس تيل من قبل، وقال إن اللاعب يمكنه اللعب في عدة مراكز ويمتلك عاملي السرعة والقوة، ولديه الفرصة أن يصبح أحد أفضل المهاجمين.

وعن مقارنته بروبرت ليفاندوفسكي الذي رحل عن البافاري وانضم إلى برشلونة، قال ناغلسمان: "ماتيس تيل ليس بديلاً لروبرت، وهذا طبيعي في مثل عمره، ولكنه قادر على الظهور بشكل مميز في المستقبل".

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