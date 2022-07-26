ضربة قوية ليوفنتوس.. الإصابة تبعد بوجبا مدة طويلة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى نادي يوفنتوس الإيطالي، ضربة قوية بشأن إصابة لاعبه الفرنسي بول بوجبا، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتعرض بوجبا للإصابة أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية لليوفي الأحد الماضي، وأعلن يوفنتوس معاناة اللاعب الفرنسي من إصابة في الغضروف المفصلي.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن الإصابة التي تعرض لها بوجبا تستدعي خضوعه لعملية جراحية، وهو ما سيترتب عليه غيابه لأكثر من شهر.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" في هذا الصدد، أن مدة غياب بوجبا ستكون بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حال عدم خضوعه لجراحة، أما إذا خضع لها ستصل مدة غيابه لأكثر من شهرين.

وكان بوجبا عاد إلى صفوف يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة برشلونة الخميس المقبل، ضمن الجولة التحضيرية للفريق الإيطالي بالولايات المتحدة الأمريكية.

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