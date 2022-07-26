لحسم مستقبله.. رونالدو يصل مانشستر يونايتد رفقة وكيل أعماله

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ناديه مانشستر يونايتد رفقة وكيل أعماله خورخي مينديز، استعدادا لعقد جلسة خاصة مع مسؤولي النادي الإنجليزي وإيرك تين هاغ المدير الفني لليونايتد، لمناقشة مستقبلة.

ويرغب رونالدو في الرحيل عن صفوف اليونايتد، بسبب رغبته في الانتقال إلى فريق جديد الموسم المقبل، ينافس ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لصحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، فإن رونالدو وصل إلى ناديه رفقة وكيله أعماله، لحسم مستقبلة مع الشياطين الحُمر.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية في وقت سابق، إلى أن رونالدو يستهدف الرحيل بهدوء عن اليونايتد دون أزمات، في ظل علاقته الطيبة بمسؤولي النادي الإنجليزي وجماهيره.

وكانت بعض التقارير العالمية، أشارت إلى أن تشيلسي وباريس سان جيرمان رفضا التعاقد مع رونالدو، ليصبح أتلتيكو مدريد هو الفريق الأقرب لضم الدون في الموسم المقبل، رغم حالة الرفض الجماهيري لفكرة التعاقد معه، حيث أطلقت جماهير أتلتيكو وسم تعلن خلاله رفضها لإتمام الصفقة.

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