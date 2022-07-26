هل طلب عودة ميسي إلى برشلونة؟ تشافي يرد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، حقيقة طلبه عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى صفوف الفريق الكتالوني من جديد.

وقال تشافي في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "حديثي عن عودة ميسي ليس معناه عودته في الوقت الحالي، لأنه مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان لذلك عودته مستحيلة، ولكن سنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وأشار تشافي إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، قال بالفعل إنه يأمل ألا يكون رحيل ميسي يُمثل نهاية قصته مع البارسا، ولكن لا هذا لا يعني عودة ميسي في الوقت الحالي.

وكانت بعض التقارير الصحفية أكدت أن تشافي طلب من خوان لابورتا رئيس برشلونة عودة ميسي، في ظل حاجة الفريق الكتالوني لدعم هجومي جديد.

ويرتبط ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان، ينتهي الصيف المقبل 2023.

يذكر أن برشلونة تعاقد مؤخراً مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قادماً من بايرن ميونخ الألماني، لتدعيم خط هجومه.

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