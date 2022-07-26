تطورات جديدة بشأن مستقبل رونالدو مع اليونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية، تطورات خاصة بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، مع ناديه الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن رونالدو يستهدف إبلاغ مسؤولي نادي مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل، على أن يعاونه وكيله خورخي مينديز لمحاولة إقناع مسؤولي النادي الإنجليزي بتسهيل عملية رحيله والانتقال إلى فريق جديد بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالدو مهتم بالحفاظ على علاقته جيدة مع مسؤولي مانشستر يونايتد، ويعمل على الرحيل بهدوء وبشكل يرضي الإدارة، في ظل إمكانية عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق الإنجليزي مستقبلاً.

ومن المنتظر أن يبدأ وكيل رونالدو محادثاته مع إدارة اليونايتد للاتفاق على تنفيذ رغبة النجم البرتغالي في الرحيل، في ظل رغبته في التواجد مع فريق يُضيف له خلال الموسم الجديد ويُنافس ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك رغم تأكيدات إيرك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد، بأهمية استمرار رونالدو في صفوف الشياطين الحُمر، حيث أشار في تصريحات سابقة إلى أن الدون سيستمر رغم التقارير التي أكدت رغبة اللاعب في الرحيل.

يذكر أن رونالدو توجه إلى إنجلترا مساء أمس الأثنين، لمناقشة مستقبله مع اليونايتد.

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