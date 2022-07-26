بشأن بيع فيرمينو.. ليفربول يرد على عرض يوفنتوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد ليفربول على عرض يوفنتوس، بشأن بيع مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أكدت أن يوفنتوس قدم عرضاً لليفربول للحصول على خدمات فيرمينو، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن ليفربول رفض العرض المقدم من اليوفي لبيع فيرمينو، إلا أن الصحيفة أكدت أن البيانكونيري سيرفع عرضه أملاً في الحصول على موافقة الريدز لبيع البرازيلي.

وشددت الصحيفة الإنجليزية، على أن ليفربول ينتظر الحصول على مبلغ 25 لـ 30 مليون جنيه إسترليني نظير بيع فيرمينو، الذي ينتهي تعاقده مع الريدز الصيف المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت له تقارير أخرى، أن ليفربول لا يفكر في بيع فيرمينو حالياً، على الرغم من التعاقد مع الأوروغوياني داروين نونيز.

ويسعى اليوفي لتعويض رحيل لاعبه الأرجنتيني المخضرم باولو ديبالا، الذي غادر الفريق الإيطالي مجانًا بعد انتهاء عقده.

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