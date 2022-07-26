اجتماع ثلاثي سري في أمريكا.. «سوبر ليج» لم يمت ويعود من جديد

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

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بات في حكم المؤكد عودة فكرة مسابقة «سوبر ليج» أو دوري السوبر الأوروبي، وأنها لم تمت رغم إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، أن الفكرة ماتت ولا سبيل لتنظيم مسابقة «سوبر ليج» أو دوري السوبر الأوروبي.

اجتماع سري

وتجددت فكرة إحياء السوبر ليج، بعد اجتماع سري جمع بين رؤساء ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، الذين لا يزالون يتمسكون بهذا المشروع رغم الانهيار الواضح للفكرة في بدايتها مع انسحاب معظم الأندية الكبيرة التي أعلنت مساندتها للفكرة ثم تراجعت عنها بعد ثورة واحتجاجات من جماهير تلك الأندية في مقدمتها (ليفربول – مانشيستر يونايتد).

تأكيد الاجتماع

وكشفت شبكة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية الشهيرة، أن الاجتماع قد تم بالفعل في الولايات المتحدة بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وخوان لابورتا، رئيس برشلونة، وأندريه أنيلي، رئيس يوفنتوس.

إقامة البطولة

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن الاجتماع بين ثلاثي قادة الأندية، تم بشكل سري، وهدفه الأساسي كان الحديث عن كيفية إقامة البطولة والمشاركة فيها وحسم هذا الملف الشائك مع الاتحاد الأوروبي.

قيادة ثلاثية

وقاد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس زمرة الأندية الراغبة في إقامة هذه البطولة الجديدة، لينضم إليهم أيضا أتلتيكو مدريد الإسباني، والثنائي الإيطالي ميلان وإنتر ميلان، ولكن بعد رد فعل عنيف من الجماهير، قامت غالبية الأندية بالتحول، تاركة الثلاثي المؤسس فقط في الواجهة.

مواصلة التحدي

وسبق أن أكد رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أن مشروع دوري السوبر الأوروبي «السوبر ليج» لايزال على قيد الحياة، مشيراً إلى أنه لم يشعر بالقلق من تهديدات استبعاد ريال مدريد من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وقال بيريز، خلال لقائه مع برنامج «التشيرينجيتو» الإسباني: «دوري السوبر الأوروبي لا يزال على قيد الحياة - بالطبع. نحن نعمل من أجله».

وأضاف بيريز: «كرة القدم في دوري أبطال أوروبا بالنسبة لنا لم تكن أبداً موضع شك.. ولم نشعر أبداً بالقلق من تهديدات استبعاد ريال مدريد من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم».

رأس الرمح

ويعتبر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، هو صاحب فكرة البطولة الجديدة، رغبة منه في إنعاش خزائن ناديه بأموال طائلة عن طريق جمع عمالقة أوروبا فقط في دوري واحد قوي، لتزداد عقود الرعاية وترتفع قيمة البطولة تسويقياً، حتى تتمكن الأندية الكبرى في أوروبا، من منافسة بعض الأندية الأخرى التي تمتلكها بعض الدول.

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