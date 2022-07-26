هاج ينتظر ووكيله يعرضه للبيع.. رونالدو يعود لمدينة مانشستر

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عاد إلى مدينة مانشستر، وسط حالة من الشد والجذب وضبابية العلاقة بين اللاعب وناديه على مدار الأسابيع الماضية بعد إرهاصات عدم رغبة رونالدو في البقاء بالنادي وتطلعه للعب في نادي ينافس ضمن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

انتظار ورحيل

ويعود كريستيانو رونالدو إلى مدينة مانشستر وسط ترقب وانتظار الهولندي إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي أكد في تصريحات سابقة أن لاعبه كريستيانو رونالدو «ليس للبيع»، في خضم شائعات عن رحيله، فيما يواصل وكيل أعمال رونالدو البحث عن عروض للبرتغالي.

تأكيد العودة

ووفقاً لصحيفة «ذا أثليتيك» البريطانية، فإن رونالدو سافر إلى إنجلترا مساء اليوم الاثنين، لمناقشة مستقبله مع فريق مانشستر يونايتد.

رغبة في الرحيل

وقالت الصحيفة البريطانية، إن رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، إذا جاءت عروض جيدة للاعب صاحب الـ37 عاماً.

ليس للبيع

وأشارت الصحيفة، إلى أن فكر إدارة مانشستر يونايتد، هي الإبقاء على رونالدو في الموسم الجديد حتى نهاية عقده، كونه لاعباً مهماً في الفريق وضمن خطط إيريك تن هاج المدير الفني الجديد للفريق.

ترحيب بغريم الريال

وكان سبق أن رحب البرتغالي كريستيانو رونالدو بفكرة الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مع رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في أقرب وقت ممكن.

تخفيض الراتب

وأكدت صحيفة «آس» الإسبانية، الاثنين الماضي، أن رونالدو لا يمانع خيار اللعب في صفوف أتلتيكو مدريد، خاصة مع إعجابه بشخصية دييجو سيميوني ووجود الفريق الإسباني في منافسات دوري أبطال أوروبا، لكنه سيكون مطالباً لخفض راتبه بشكل كبير إذا أراد الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد هذا الصيف، بحسب مصادر مقربة من النادي العاصمي.

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