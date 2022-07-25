على طريقة برشلونة والريال.. أزمة بين ميسي وراموس في سان جيرمان (فيديو)

المصدر: تقرير: عماد الدين إبراهيم

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أفادت تقارير إعلامية وفيديوهات متداولة بنشوب أزمة حادة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وزميله الإسباني سيرخيو راموس.

غضب ميسي

وكشف الفيديو المتداول ظهور الانزعاج والغضب على الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مران الفريق في معسكره باليابان، بعد تدخل عنيف من زميله الإسباني سيرخيو راموس.

اعتذار مرفوض

ومن خلال الفيديو المتداول وضح تماماً رفض ميسي للتدخل العنيف من قبل راموس.

ورغم اعتذار راموس بعد الواقعة، حيث ظهر ميسي وهو يحاول مراوغته، ليتدخل عليه الأخير بعنف، إلا أن النجم الأرجنتيني نجح في المرور وأحرز هدفاً خلال المران.

ذاكرة الليغا

وأعاد الصدام العنيف بين الغريمين السابقين في الدوري الإسباني «الليغا» حينما كان ميسي قائداً لفريق برشلونة، وراموس قائداً لفريق ريال مدريد، رغم هدوء الأجواء بينهما عندما انتقلا في صيف 2021 إلى باريس سان جيرمان، لكن الواقعة أثارت المخاوف من تجدد الخلافات بينهما

تحضيرات قوية

ويذكر ان فريق باريس سان جيرمان متواجد باليابان ضمن تحضيراته للموسم الجديد، والذي خاض خلاله 3 مباريات ودية أمام فرق يابانية.

في المباراة الأولى يوم 20 يوليو، فاز باريس على كاواساكي، (2-1)، ثم فاز يوم السبت 23 يوليو على حساب أوراوا ريدز (3-0)، واختتمها اليوم بفوز ساحق على غامبا أوساكا (6-2).

مواجهة نانت

وسيكون معسكر اليابان تحضيرا جيدا قبل موجهة باريس سان جيرمان لنانت في مباراة كأس السوبر الفرنسية يوم 31 يوليو الحالي.

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