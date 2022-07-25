محاولة جديدة من جورجينا لإعادة رونالدو إلى مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلعب جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، دوراً كبيراً لإعادة الدون إلى مدينة مدريد مرة أخرى، وفقاً لتقارير إسبانية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن جورجينا تحاول مساعدة كريستيانو رونالدو في الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد، بعدما قامت بعمل متابعة لكارلا بيريرا زوجة دييغو سيميوني مدرب البلانكوس.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فعلة جورجينا تشير إلى محاولاتها لإقناع النادي الإسباني بضم شريكها، عن طريق المدرب.

وسبق وارتبط اسم كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، إلا أن النادي الإسباني أكد صعوبة الأمر بسبب الراتب الكبير للنجم البرتغالي، الذي يفوق قدرة النادي المالية، كما أن جماهير الأتلتيكو لم ترحب بالصفقة، وأبدت اعتراضها الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت‏ في وقت سابق أن جورجينا تضغط على رونالدو لمغادرة اليونايتد، لأنها غير سعيدة في العيش بمدينة مانشستر وتريد العودة إلى مدريد مرة أخرى.

وأشارت تقارير عالمية في وقت سابق، إلى أن كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الانضمام إلى فريق ينافس في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

وضمن أتلتيكو مدريد المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما أنهى الدوري الإسباني الموسم الماضي في المركز الثالث، برصيد 71 نقطة.

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