نيمار يتعرض لهجوم شرس بسبب خداعه (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، لهجوم شديد من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعمد السقوط خلال مواجهة فريقه الودية أمام فريق غامبا أوساكا الياباني، التي انتهت بفوز النادي الفرنسي بستة أهداف مقابل هدفين.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" الضوء على لقطة نيمار، الذي سقط خلالها دون تلامس مع أي من لاعبي المنافس، ورغم ذلك احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه.

ورغم اعتراضات لاعبي الفريق الياباني على حكم المباراة، لكنه أصر على قراره باحتساب ركلة جزاء لنيمار، واستطاع الأخير التسجيل منها، ليحقق باريس الفوز بستة أهداف مقابل هدفين.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن نيمار تعرض لهجوم وانتقادات قوية من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار اللقطة التي شهدت عدم تلامس أي لاعب معه، وتعمده السقوط للحصول على ركلة جزاء.

وتعد مباراة غامبا أوساكا هي الأخيرة لباريس سان جيرمان استعدادا للموسم الكروي الجديد، الذي يبحث خلاله العملاق الفرنسي عن تحقيق النجاحات على المستوى الأوروبي بعدما حصد لقب الدوري خلال الموسم الماضي، ولم ينجح في حصد لقب دوري الأبطال.

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