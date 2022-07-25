قبل انطلاق الموسم الجديد.. مدرب تشيلسي يفتح النار على لاعبيه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فتح توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، النار على لاعبيه في أعقاب الخسارة من أرسنال برباعية نظيفة.

وأكد توخيل أنه لا يضمن جاهزية البلوز للموسم الجديد، بعد سقوط تشيلسي أمام أرسنال برباعية نظيفة في بطولة كأس فلوريدا الودية، على هامش استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وقال توخيل في تصريحات عقب المباراة: "لا أستطيع أن أضمن لكم أن يكون تشيلسي مستعد للمنافسة، رأينا أرسنال فريقاً مُلتزم من الناحية العقلية، ومستواه عالي من الناحية البدنية، لم نتمكن من مواجهته".

وأضاف: "نحتاج إلى تقديم حلول للوقوف مرة أخرى وإيجاد طريقة للتغلب على هذه الأمور المؤلمة في الوقت الحالي".

وأكمل: "رأيت في أرسنال الالتزام العقلي، لم نتمكن من مواجهته جسدياً وذهنياً، لأن لدينا الكثير من اللاعبين الذين يفكرون في المغادرة، وفي أمرهم الشخصي فقط".

وتابع توخيل، قائلاً: "الجزء المقلق في موضوع خسارتنا هو أن مستوى الالتزام الجسدي والعقلي كان أعلى بكثير بالنسبة لأرسنال، يمكننا القول إن لديهم أقوى تشكيلة ممكنة، ولم تكن تشكيلتنا أقوى بما يكفي، وهذا جزء من تفسير تفوقهم، ولكن جزء صغير فقط".

وكان تشيلسي خسر مباراته الأولى ببطولة فلوريدا الودية، أمام فريق شارلوت الأمريكي، الخميس الماضي، بركلات الترجيح 3/5، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

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