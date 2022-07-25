كلوب يتساءل عن بند «الكرم» في عقد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على دور الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الريدز، مع زميله داروين نونيز، الذي انتقل مؤخراً لصفوف النادي الإنجليزي قادماً من بنفيكا البرتغالي.

وقال كلوب في تصريحات للقناة الرسمية لنادي ليفربول: "لا أعلم إذا كان هناك بند في عقد محمد صلاح يجعله كريماً لهذه الدرجة مع نونيز".



ويشير يورجن كلوب في حديثه إلى قوة علاقة صلاح مع نونيز سواء في الملعب أو خارج الملعب، حيث يعد نونيز قوة هجومية إضافية للريدز بعد رحيل السنغالي ساديو ماني إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وكان محمد صلاح سجل هدفاً خلال مشاركته في مباراة ليفربول الودية أمام لايبزيغ الألماني، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023/2022، فيما سجل نونيز 4 أهداف خلال اللقاء ذاته الذي انتهى بخماسية نظيفة لصالح الريدز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز