كلوب يحدد موعد اعتزال ساديو ماني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن لاعبه السابق ساديو ماني الذي انتقل مؤخراً إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وقال كلوب في تصريحات عبر منصة "Anfield Watch": "رغبة ماني كانت واضحة بالرحيل عن ليفربول".

وتابع: "ساديو أراد الرحيل وتفاعلنا معه، أنا بخير بعد رحيله، لأن هذه هي الحياة وطبيعتها".

وأضاف: "بايرن ميونخ حصل على لاعب جيد حقاً، لكننا كنا نملكه لمدة 6 سنوات، وهذا كان شيئاً جيداً، وفي بعض الأحيان تكون هناك حاجة للتغييرات في العلاقات".

وأتم كلوب تصريحاته، قائلاً: "نقول لماني شكراً وكل الاحترام لك، وأتمنى له الأفضل، ماني بإمكانه لعب كرة القدم حتى عمر الـ 39".

وتوج ماني رفقة ليفربول بالعديد من الألقاب، كان أبرزها لقبي الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، كما حصد رفقة الريدز خلال الموسم المنقضي لقبي كأس الرابطة، وكأس الاتحاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز