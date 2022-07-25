بايرن ميونخ يستقر على بديل ليفاندوفسكي

المصدر: وكالات

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يملك يوليان ناغلسما المدير الفني لبايرن ميونخ، توقعات كبيرة بشأن الصفقة الجديدة المحتملة ماتيس تيل، لكنه يريد أن يمنح اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا الوقت للتطور.

ووفقاً للتقارير الإعلامية، فإن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع ستاد رين، لضم لاعب المنتخب الفرنسي تحت 18 عامًا، وسيوقع على عقد مدته 5 سنوات وسيكلف النادي 30.6 مليون دولار.

وقال يوليان عقب خسارة البايرن أمام مانشستر سيتي ودياً 0/1: "إنه لاعب صغير للغاية. يمكنه اللعب في عدة مراكز، هو سريع وقوي، يمكنه أن يصبح أحد أفضل المهاجمين".

وتابع: "نحن نحاول البحث عن اللاعبين الصغار أصحاب المهارات الذين يمكننا تطويرهم للاعبين عالميين، أثق في تيل أن يصبح يوماً يسجل 40 هدفاً في الموسم مثل ليفاندوفسكي، الذي انضم مؤخراً لبرشلونة، ولكنه إذا سجل 10 أهداف هذا الموسم، سنكون سعداء".

وكان ليفاندوفسكي رفض استكمال موسمه الأخير مع البايرن، وتمسك بالرحيل إلى برشلونة، ليبدأ البولندي المخضرم رحلة جديدة رفقة الفريق الكتالوني.

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