بيع حزام الراحل محمد علي كلاي في أشهر نزال بمبلغ خرافي

المصدر: وكالات

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نجح مالك ناد رياضي أمريكي، في الحصول على حزام محمد علي كلاي، الذي حققه بعد الفوز في واحدة من أشهر نزالات الملاكمة عبر التاريخ، مقابل مبلغ ضخم.

وتم بيع حزام بطولة محمد علي كلاي من معركة اللقب للوزن الثقيل عام 1974 "رامبل إن ذا جانغل"، أو معركة الأدغال، في مزاد يوم الأحد مقابل 6.18 ملايين دولار.

وكان الفائز في المزاد المحتدم على الحزام هو جيم إيرساي مالك فريق إنديانابوليس كولتس، وفقا لما ذكرته شركة هيرتيدج للمزادات في دالاس.

وفي تغريدة يوم الأحد، أكد إيرساي حصوله على الحزام لمجموعته من تذكارات موسيقى الروك والتاريخ الأميركي وتذكارات ثقافة البوب التي تجوب البلاد حاليا.

وسيتم عرض الحزام في 2 أغسطس في منطقة رصيف البحرية السياحية في شيكاغو وفي 9 سبتمبر في إنديانابوليس.

وغرد إرساي على تويتر قائلا: "فخور لكوني الحائز عليه".

وقال كريس آيفي، مدير المزادات الرياضية في هيرتيدج، في بيان: "بعد عدة ساعات من مشاهدة اثنين من مقدمي العطاءات يتجولان ذهابا وإيابا فوق هذا الحزام، ثبت أن هذه معركة جديرة بالمنافسة".

وكانت معركة عام 1974 واحدة من أكثر اللحظات التي لا تنسى في الملاكمة، حيث منع علي الملاكم "المخيف" جورج فورمان من استعادة لقب الوزن الثقيل في دولة زائير الأفريقية.

وفاز علي بالقتال بالضربة القاضية في الجولة الثامنة.

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