شاهد ..الجماهير تحرج بيكيه وتهتف باسم شاكيرا خلال الكلاسيكو

المصدر: البيان

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تعرض جيرارد بيكيه، قائد برشلونة، لموقف محرج خلال مواجهة ريال مدريد الودية التي أقيمت في لاس فيغاس، بعدما أطلقت الجماهير صافرات استهجان كثيرة ضده وهتفت الجماهير باسم شاكيرا.

وأظهرت مقاطع فيديو، الجماهير وهي تهتف "شاكيرا شاكيرا" في كل مرة يلمس فيها بيكيه الكرة.

وقال جوردي ألبا، نجم برشلونة، تعليقا على صافرات الاستهجان ضد بيكيه، عقب الكلاسيكو: "لا أعرف لماذا هذه الصافرات، لكني أعتقد أن جيرارد لا يهتم بذلك، أنه يتحمس مع الصافرات وهو معتاد على ذلك، لا أعتقد أنه لن ينام بسببها".

وأعلن بيكيه وشاكيرا، في الصيف الحالي، انفصالهما، فيما رجحت بعض التقارير أن يكون السبب هو "خيانة" اللاعب لشريكته.

يذكر أن فريق برشلونة على ريال مدريد (1-0) في لقاء الـ"كلاسيكو" الودي بكرة القدم، الذي جمعهما فجر الأحد، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد (2022-2023).

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في انتصاره على غريمه التقليدي الفريق الملكي، لمهاجمه الجديد البرازيلي رافينيا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.

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