تكريم «فضائي» لمارادونا

المصدر: مورون - أ ف ب

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تكريم النجوم يأخذ أشكالاً عدة، ولكن مع الأرجنتيني مارادونا، الأمر يختلف، ويأخذ أشكالاً مبتكرة، تتناسب مع نجومية الأسطورة، الذي اعتبره الكثيرون من كوكب آخر، فجاء التكريم هذه المرة في الفضاء، حيث يقوم مشجعون أرجنتينيون بتسجيل رسائل صوتية ومرئية سيتم إرسالها إلى الفضاء بواسطة قمر صناعي اسمه «طائرة ورقية كونية»، جمع الرسائل من كل أنحاء العالم ويتم تجهيزها على قرص صلب، يرسل إلى المدار في قمر صناعي، مع أحذية كرة خاصة بالأسطورة. وقام ترينكادو أحد المعجبين بمارادونا بتسجيل رسالته في القاعدة الجوية دي مورون جاء فيها «نحن نحبك وسنتذكرك دائماً».

وولدت الفكرة من صرخة أطلقها الصحافي الأوروغواياني فيكتور موراليس بعد هدف مارادونا الثاني ضد إنجلترا (2 - 1) في ربع نهائي مونديال المكسيك 1986، مردداً عبارة «من أي كوكب أنت؟»، عندما راوغ مارادونا نصف المنتخب الإنجليزي قبل أن يسجل هدفاً بيسراه اعتبر «هدف القرن».

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