برشلونة يصدم الريال في «الكلاسيكو الودي»

المصدر: (لاس فيغاس - د ب أ)

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صدم برشلونة فريق ريال مدريد، وتغلب عليه 1 - 0 في «الكلاسيكو الودي» الذي أقيم بين الفريقين في استاد «إليجانت» في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد في إسبانيا.

وسجل البرازيلي رافينيا، المنتقل حديثاً لصفوف برشلونة، هدف المباراة في الدقيقة 27.

وشهدت المباراة أول مشاركة للبولندي ليفاندوفسكي، ولكن البلجيكي تيبو كورتوا حارس «الملكي» نجح في حرمانه من هز الشباك.

وشهدت المباراة وجود تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بعد حصوله على تأشيرة دخول الولايات المتحدة.

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