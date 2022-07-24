شاهد.. محمد صلاح لياقة بدنية عالية في تدريبات ليفربول

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن روح معنوية عالية في تدريبات الفريق في معسكره الإعدادي في النمسا عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، ويؤدي فيه نجوم الفريق بقيادة النجم الدولي المصري محمد صلاح تدريبات رفع معدلات اللياقة البدنية والركض السريع حول الملعب فيما يشبه التسابق بين اللاعبين.

النجم صلاح

وظهر النجم المصري الدولي محمد صلاح وهو يركض بروح معنوية عالية مع زملائه، حيث يعتمد فريق ليفربول على مجموعة من التدريبات الدائرية لتقوية عضلات لاعبيه دون راحة بين التمرين والآخر، على أن يستغرق الواحد منها 45 ثانية، مع راحة بين كل دائرة تدريبية والأخرى 90 ثانية، على أن تأخذ 4 دوائر تدريبية 20 دقيقة، ثم مع تقدم الوقت يزداد الوقت ليصبح كل تمرين يستغرق 60 ثانية فقط.

أسرار صلاح

وعن سر اللياقة البدنية العالية التي يظهر بها النجم المصري محمد صلاح، سبق وأن كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية، أنه إلى جانب التمارين الرياضية التي يؤديها صلاح مع فريق ليفربول فإن سر لياقته البدنية يعود إلى النظام الغذائي الذي يتبعه والذي جعل منه واحداً من أخطر اللاعبين.

خبز «البراتا»

وأوضحت الصحيفة أن نجم ليفربول يبدأ نهاره بتناول خبز «البراتا» إلى جانب كوب من الحليب. وإن كان الدولي المصري لا يزال يشعر بالجوع، فإنه يأكل بعض الفاكهة قبل وجبة الغداء، كما ويحب تناول العدس والخضراوات والدجاج والزبادي.

احترافية صلاح

وعن أهمية التغذية بالنسبة للرياضيين، كان صلاح قد أشار في حديث لشبكة «سي إن إن» إلى أن «التغذية مهمة للغاية، إنها عنصر أساسي بالنسبة للاعبي الكرة». وأضاف: «قال لي أخصائي التغذية إنه بسبب عدم وجود أي دهون في جسدي، فيمكنني أن آكل ما أريد، هذا إلى جانب عدم تناولي للكحوليات».

وجبة العشاء

وبالنسبة لوجبة العشاء، يأكل صلاح الحساء والسلطة وبعض الخضراوات إلى جانب كوب من الحليب. ويعد «الكشري» الطبق المفضل له، حيث يحرص على تناوله عند عودته إلى مصر.

أوتار الركبة

ومن التدريبات الشهيرة في نادي ليفربول تمرين تقوية أوتار الركبة، وفيه تقوم بالاستلقاء على الأرض ثم تقوم بدفع الفخذين للأمام، لتشكل مع الجسم خطاً مستقيماً، ثم ضم الركبتين إلى الصدر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز