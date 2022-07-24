قبل مواجهة برشلونة.. حالة من الخوف والقلق في يوفنتوس

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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تسبب الفرنسي بول بوغبا، لاعب خط وسط يوفنتوس، بحالة من الخوف داخل أروقة فريق ناديه يوفنتوس الإيطالي، وأثار قلقاً متزايداً لدى الجهاز الفني لفريقه، بقيادة ماسيمليانو أليغري، قبل أيام من المواجهة الودية المرتقبة أمام فريق برشلونة، بعد تعرضه لإصابة مفاجئة في التدريبات.

إصابة مقلقة

وكشف جيانلوكا دي مارزيو، الصحافي الشهير بشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، إن بوغبا غادر التدريب الذي خاضه يوفنتوس صباح اليوم الأحد، بسبب الإصابة.

انزعاج طفيف

أضاف جيانلوكا دي مارزيو، أن النجم الفرنسي توقف أثناء التدريب الصباحي، وخرج من الملعب وهو يعرج، بسبب انزعاج طفيف في الركبة، أجبره على مغادرة تدريب الفريق، موضحاً أن الإصابة، رغم ذلك، ليست خطيرة.

ثلاثة مواسم

وكان بوغبا وقع مع «السيدة العجوز» لثلاثة مواسم، مع قابلية التجديد موسماً إضافياً، إذا رغب في ذلك، ولكنه اضطر لتخفيض راتبه بشكل كبير.

ويعول فريق يوفنتوس كثيراً على بوغبا، في استعادة قوته الهجومية، والعودة لمستواه المعهود في الموسم الجديد.

4 سنوات

وسبق أن لعب بول بوغبا لنادي يوفنتوس لمدة 4 سنوات، بين عامي 2012 و2016، ونجح في تسجيل 34 هدفاً بعد خوضه 178 مباراة، وحصد رفقة الفريق 4 ألقاب في الدوري الإيطالي، قبل أن يعود لنادي مانشستر يونايتد في صفقة مالية كبيرة، بلغت 105 ملايين يورو (110 ملايين دولار).

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