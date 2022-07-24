حقبة القناص هالاند بدأت مع مانشستر سيتي(فيديو)

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

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احتاج النجم العالمي النرويجي إيرلنج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم لـ12 دقيقة فقط ليؤكد أنه هداف عالمي يعرف طريقه جيداً إلى الشباك، وأنه مكسب كبير لسيتي، وأنه الأسطورة المقبلة للبريميرليغ، وذلك عبر تسجيله لهدفه الأول في شباك العملاق البافاري بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، ليقود مانشستر سيتي لتحقيق الفوز 1 / صفر في المواجهة الودية التي جمعتهما فجر اليوم.

ثنائي مرعب

وكشفت المواجهة الشراكة المبكرة بين القناص العالمي إيرلنج هالاند، وزميله جاك جريليش بعدما تمكن اللاعب النرويجي من تسجيل أول أهدافه في مشاركته الأولى مع مانشستر سيتي بمساعدة جاك الذي كان أكثر فرحاً من هالاند بالهدف، وهو أمر يؤكد أن الثنائي سيكون قوة ضاربة في الدوري الإنجليزي مع بداية الموسم.

شراكة جيدة

وعن الشراكة المقبلة مع زميله جاك جريليش يقول القناص هالاند لشبكة «سكاي»: «إنه جيد، يجب عليه أن يتحسن، ويجب علي أيضاً أن أتحسن، ولكن هناك شراكة جيدة. أحب الأجواء المحيطة به، لذلك سيكون الأمر ممتعاً».

مهاجم صريح

وتابع هالاند: «كما تعلمون جميعاً، كنت أتابع الكثير من مباريات مانشستر سيتي في الأعوام الماضية، وفي الأعوام الماضية لم يكن هناك مهاجم صريح، لذلك بالطبع كنت أرى نفسير في مثل هذه المواقف التي كنت فيها اليوم، لذلك لم أتفاجأ».

80 ألفاً

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مشاركة هالاند في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي حضرها جمهور وصل تقريباً إلى 80 ألف متفرج، كانت لمدة 41 دقيقة فقط.

وكانت المباراة قد تأجلت انطلاقتها بسبب عاصفة رعدية، وبعد انطلاقتها توقفت لما يقرب من 45 دقيقة بسبب عاصفة أخرى.

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