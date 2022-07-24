أرسنال يسحق تشيلسي برباعية نظيفة ودياً

المصدر: أ ف ب

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سحق أرسنال الانجليزي مواطنه تشيلسي 4-صفر في لقاء ودي أقيم على ملعب "كامبينغ وورلد ستاديوم" في مدينة أورلاندو الأميركية ضمن اطار تحضيراتهما للموسم الجديد، ليحرز كأس فلوريدا الرمزية.

وتناوب على تسجيل أهداف "المدفعجية" الوافد الجديد من مانشستر سيتي، بطل انجلترا، المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس (15) والنروجي مارتن أوديغارد (36) وبوكايو ساكا (66) والبلجيكي ألبرت سامبي لوكونغا (90+2).

افتتح جيزوس التسجيل من تسديدة "لوب" ساحرة بمواجهة الحارس السنغالي إدوار مندي، قبل أن يضاعف أوديغارد النتيجة بعد تمريرة من البرازيلي غابي مارتينيلي.

وكاد مايسون ماونت يقلص النتيجة لصالح تشلسي من تسديدة قوية خدعت حارس أرسنال آرون رامسدال واصطدمت بالقائم في الدقيقة 49.

ورفع ساكا غلة ارسنال إلى ثلاثة أهداف في الشوط الثاني بعدما تابع كرة صدها الحارس مندي مرتين (65)، قبل أن يختتم سامبي لوكونغا المهرجان التهديفي برأسية اثر تمريرة من البرتغالي سيدريك سواريش.

ويعود الفريقان إلى اوروبا مع ختام جولتهما الأميركية، على أن يخوض تشيلسي ودية أخيرة أمام أودينيزي الإيطالي في 29 الحالي، فيما يستقبل أرسنال ضيفه إشبيلية الاسباني في 30 منه استعداداً لانطلاق منافسات الدوري الانكليزي في 6 آأغسطس المقبل.



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