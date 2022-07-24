أتلتيكو مدريد يحاول بيع لاعب برشلونة للتعاقد مع رونالدو

المصدر: وكالات

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ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، بأن أتلتيكو مدريد يدرس حالياً بيع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، المعار من برشلونة، ليتمكن من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويحتاج أتلتيكو مدريد لتخفيض فاتورة الأجور من أجل الالتزام بالقواعد المالية التي يفرضها الدوري الإسباني على أنديته من أجل تسجيل اللاعبين الجدد.

وأشارت صحيفة "تايمز" إلى أن أتلتيكو مدريد عرض بيع غريزمان على عدة أندية، رغم أنه لا يزال لاعباً في برشلونة، وعلى رأسها باريس سان جيرمان، غير أن النادي لا يرحب بفكرة التعاقد مع مهاجم منتخب فرنسا.

وذكرت عدة تقارير صحفية مؤخراً أن رونالدو يسعى لمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف، لرغبته في اللعب مع أحد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، التي يغيب عنها "الشياطين الحمر".

يذكر أن أنطوان غريزمان "31 عاماً" رحل من أتلتيكو إلى برشلونة في صيف 2019، لكنه عاد إلى ملعب "واندا متروبوليتانو" في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

وبهذا يحتاج أتلتيكو لتفعيل بند الشراء قبل موعده المحدد في صيف 2023، قبل إعادة بيع اللاعب لتسهيل صفقة كريستيانو رونالدو.

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