قبل مواجهة ريال مدريد.. أزمة تضرب بطل الدوري الأوروبي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يعاني نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، من أزمة لحقت به خلال الفترة التحضيرية التي يخوضها حالياً بالنمسا، استعدادا لموسمه الجديد.

وأعلن النادي الألماني عن إلغاء مباراته الودية أمام فريق أياكس أمستردام، التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت، بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف الفريق، وأصابت العدوى بعض اللاعبين.

وتسبب إلغاء المباراة الودية، في التأثير على البرنامج الاستعدادي لآينتراخت فرانكفورت، كما تحوم الشكوك حول إقامة المباراة الودية المقبلة للفريق الألماني، المقرر لها يوم الأربعاء أمام أستوريا والدورف، بسبب معاناة اللاعبين من عدوى الفيروس.

ويفتتح بطل الدوري الأوروبي مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة نادي ماغديبورغ في كأس ألمانيا مطلع أغسطس المقبل، ويلتقي يوم 10 من الشهر ذاته مع ريال مدريد في مباراة السوبر الأوروبي.

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