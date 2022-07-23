كلوب يتغزل في صلاح.. ويكشف سر سعادته

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أشاد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بلاعبه الدولي المصري محمد صلاح، بسبب الحالة البدنية التي ظهر عليها الأخير خلال الفترة التحضيرية للريدز.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "صلاح في قمة لياقته، ومفعماً بالرغبة في النجاح ويعمل بجدية كبيرة، لقد عاد في حالة بدنية ممتازة، لست واثقاً إنه في حاجته للفترة التحضيرية، يمكنه أن يبدأ الموسم على الفور".

وتابع: "صلاح يحتاج الفترة التحضيرية فقط لأجل إيجاد الإيقاع، ولكن ليس من منطلق بدني، لديه موهبة في هذا الجانب".

وأكمل: "صلاح سعيد للغاية بتوصله لاتفاق مع ليفربول، هذا ناديه قبل أن يوقع عقده الجديد، والآن قطعاً ناديه أيضاً".

وعن تحضيرات ليفربول للموسم الجديد، قال كلوب: "بالنسبة لي هي فترة تحضيرية عادية، منذ أن وصلنا إلى آسيا عاد إلينا كل اللاعبين، البعض يعاني من الإصابة وهذا ليس جيداً بالطبع، ولكن الكل هنا، ونعمل معاً، ولذلك الأمور بخير".

وأتم: "نعمل كثيراً على الجانب التكتيكي، ولكن ليس لدينا الكثير من الوقت لأننا سنلعب أمام مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية السبت المقبل، وسيكون اختبارا كبيراً قبل انطلاق الموسم الجديد".

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