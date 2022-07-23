هل يستمر مع مانشستر يونايتد؟ تلميح جديد من رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، إلى بقائه مع النادي الإنجليزي في الموسم الجديد، عكس التقارير العالمية التي أكدت اقتراب رحيله عن قلعة الشياطين الحُمر.

ونشر كريستيانو رونالدو صوراً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، يظهر فيها النجم البرتغالي يؤدي تدريبات بدنية قوية، ويرتدي "الشورت" الخاص بطقم النادي الإنجليزي، وهو ما قد يكون رسالة من رونالدو على ما يتردد في الصحف العالمية بشأن مستقبله.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن اللاعب البرتغالي قد يستمر رفقة مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، رغم عدم انضمامه إلى الشياطين الحٌمر بالجولة التحضيرية في تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية، كما أكد لمسؤولي النادي الإنجليزي.

وكانت التقارير أشارت إلى أن رونالدو يرغب في الرحيل عن اليونايتد، بسبب رغبته في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد، وهو ما لن يتحقق مع النادي الإنجليزي الذي احتل المركز السادس بجدول ترتيب دوري الموسم الماضي، وفقد فرصة المشاركة في بطولة دوري الأبطال.

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