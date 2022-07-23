مبابي يقود سان جرمان لتخطي أوراوا

المصدر: أ ف ب

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سجّل المهاجم الدولي كيليان مبابي هدفاً خلال الفوز الثاني لباريس سان جرمان الفرنسي في جولته اليابانية الصيفية، على أوراوا ريدز 3-صفر السبت.

وكان مبابي الوحيد من تشكيلة المدرب الجديد كريستوف غالتييه، يبقى أساسياً بعد الفوز الأخير على كاوساكي فرونتالي 2-1 في طوكيو، فيما جلس النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار على مقاعد البدلاء.

سجّل مبابي الهدف الثاني من زاوية ضيقة (35)، ثم دفع غالتييه بميسي ونيمار في آخر نصف ساعة، دون ان ينجحا بهزّ الشباك أمام 61 ألف متفرّج على ملعب سايتاما.

كما سجل الأرجنتيني بابلو سارابيا وأرنو كاليمويندو الهدفين الأول والثالث لسان جرمان الذي يلتقي غامبا أوساكا الياباني الإثنين في مباراته الأخيرة ضمن الجولة.

ومنح غالتييه الفرصة لابن السادسة عشرة وارين زاير-ايمري، إلى جانب الإيطالي ماركو فيراتي في خط الوسط.

وكانت بداية سان جرمان بطيئة، فكاد يوسوكي ماتسوو يفتتح التسجيل لأوراوا، ثامن الدوري الياباني، بعد ان انسل وراء الدفاع في الدقيقة الثالثة.

وصد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس تسديدة لأتسوكي إيتو بعد دقائق، لكن سارابيا وضع الفريق المملوك قطرياً على السكة الصحيحة في الدقيقة 16 بتسديدة قوية من حافة المنطقة، بعد كرة مشتركة بين مبابي والأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وبعد تعزيز مبابي الأرقام في الدقيقة 35، ثم دخول ميسي ونيمار (58)، شارك الثنائي في صناعة هدف الغاه الحكم بداعي التسلل لإريك جونيور دينا إيبيمبي.

واضاف كاليمويندو الثالث لسان جرمان في الدقيقة 76، بعد لحظات من اصابة الظهير الأيسر البرتغالي نونو منديش القائم.



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