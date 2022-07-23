وصفوه بابن الـ 37.. رونالدو يرد على منتقديه بتدريبات الرجل الخارق (صور)

المصدر: تقرير- عماد الدين إبراهيم

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رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، على حملات السخرية والتندّر في الأيام الماضية، خاصة التي تصفه بأنه ابن الـ 37، ولا ترغب أي من الأندية الكبيرة في التعاقد معه، رد عليهم عملياً بتسريب عدد من الصور الخاصة له، وهو يؤدي تدريبات في الجيم، وصفت بالخارقة، ولا يقدر عليها أي لاعب عادي، وهو رد عملي عليهم بأن العمر مجرد رقم.

سخرية ألمانية

وكانت عدة تقارير من صحف عالمية، سخرت من رونالدو في الأيام الماضية، منها إعلان بايرن ميونيخ رسمياً، عبر مديره الرياضي، حسن صالح حميديتش، عدم تفكير ناديه في ضم رونالدو.

وتحدث حميديتش لقناة «سبورت 1» الألمانية، قائلاً: «لدي الكثير من الاحترام لرونالدو، لمسيرته ونجاحه». «لكن مرة أخرى، لم نناقش فكرة ضمه».

رفض أوليفر كان

جاء ذلك، تأكيداً لما قاله أوليفر كان المدير التنفيذي لبايرن، عبر صحيفة «كيكر» الألمانية: «مع احترامي لكريستيانو رونالدو، أنا أعتبره أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن التعاقد معه لن يناسب فلسفة بايرن ميونيخ».

وفي ذات السياق، نفى يوليان ناغلزمان المدير الفني لبايرن، رغبته في ضم رونالدو.

وقال ناغلزمان لصحيفة «بيلد» الألمانية: «سمعت هذه الأنباء، ولكنها غير صحيحة».

سخرية عالمية

وعنونت صحيفة دياريو دي نوتيسياس البرتغالية اليومية، مازحة «أغلى لاعب في الثلاثينيات من عمره في تاريخ كرة القدم»، فضلاً عن تقارير إعلامية ساخرة، وردت في الوكالات العالمية، بعنوان «من يرغب في التعاقد مع رونالدو ابن الـ 37 عاماً؟».

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