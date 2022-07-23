شراكة بين «يويفا» و«أوبو» لمدة عامين

المصدر: دبي - البيان

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وقعت أوبو، العلامة المتخصصة في مجال التكنولوجيا، اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لمدة عامين، تشمل دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر ونهائيات «أوروبا للشباب» ، وتعمل أوبو من خلال الشراكة على حث المشجعين على التفاعل مع دوري أبطال أوروبا بطريقة استثنائية، من خلال التقاط صور وفيديوهات مميزة ومشاركتها على قنوات التواصل الاجتماعي. وقال ويليام ليو، رئيس قسم التسويق في أوبو: نحن متحمسون بالشراكة غير المسبوقة مع «يويفا» والتاكيد على قيم الابتكار. ورحب جاي لوران إبستين رئيس قسم التسويق في الاتحاد الأوروبي بالشراكة، وقال: ونتطلع لتعزيز الجهود جهودنا معاً لإلهام المشجعين أفكاراً جديدة.

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