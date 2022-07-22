الإثارة و الجدية تصبغ استعدادات ريال مدريد وبرشلونة للكلاسيكو الودي

المصدر: وام

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لن يحصل أي من الفريقين على ثلاث نقاط و لن تؤثر المباراة على موقفهما في المنافسة بالموسم الجديد غير أن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين يتعاملان مع الاستعدادات الخاصة بمباراتهما الودية المقررة غدا في لاس فيجاس كما لو كانت مواجهة رسمية.

ويلتقي الفريقان على استاد "اليجانت" في لاس فيجاس بالولايات المتحدة مساء غد " السبت " - صباح الأحد بتوقيت الإمارات - في إطار منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال ضمن استعداداتهما لبدء منافسات الموسم الجديد في إسبانيا وأوروبا.

و برغم الطبيعة الودية للمباراة فقد سلك الناديان منهجا في الاستعدادات أقرب منه إلى طبيعة الإعداد للمباريات الرسمية في ظل ما تحظى به المباراة من أهمية لكل منهما حيث يعتبرها الفريقان بمثابة دفعة معنوية مهمة ومؤثرة قبل بداية الموسم الجديد.

ولذا حرص ريال مدريد على غلق تدريباته اليوم الجمعة أمام المشجعين ووسائل الإعلام والسماح لهم بحضور 15 دقيقة فقط منها حسبما أفاد موقع النادي الملكي.

و استدعى الفريق القوة الضاربة قبل هذه المباراة .. ليلحق كريم بنزيما باستعدادات الفريق في الولايات المتحدة بعدما غاب عن استعداداته في الفترة الماضية لحصوله على فترة راحة إضافية.

و لم يكتف فلورنتينو بيريز رئيس النادي بحضور التدريبات وإنما حرص على تحفيز اللاعبين قبل هذه المواجهة التي يتطلع من خلالها ريال مدريد لرد الاعتبار بعد هزيمته 0-4 أمام برشلونة في الدوري الإسباني خلال مارس الماضي.

و في المقابل لجأ خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لتصريح ضاعف الإثارة المحيطة بالمباراة حيث قال موجها كلامه إلى ريال مدريد "لا تقلقوا.. ما يحدث في لاس فيجاس سيظل في لاس فيجاس" .. ليوحي بالثقة في قدرة فريقه على الفوز مجددا في مواجهة منافسه التقليدي العنيد.

و شارك البولندي روبرت ليفاندوفسكي ، المنضم حديثا إلى برشلونة من بايرن ميونخ ، في التدريبات الجماعية للفريق أمس "الخميس" للمرة الأولى منذ الانتقال إليه رسميا.

و تبدو فرص ليفاندوفسكي كبيرة في المشاركة بهذه المباراة التي يضع لها تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة حسابات كبيرة خاصة بعد تدعيم صفوف فريقه بأكثر من صفقة هذا الصيف رغبة من النادي وتشافي في العودة مجددا للمنافسة بقوة على الألقاب محليا وأوروبيا في الموسم المقبل.

كان برشلونة قد استهل جولته الأمريكية بفوز كبير 6-0 على انتر ميامي الأمريكي ويرغب بمواصلة الاستعدادات بقوة للموسم الجديد.

و من المنتظر أن يضاعف الحضور الجماهيري الكبير في المباراة من حجم الإثارة حيث تقام على استاد تبلغ سعته 65 ألف مشجع.

كانت مباراة الكلاسيكو الوحيدة السابقة بين الفريقين في الولايات المتحدة قد انتهت بفوز برشلونة 3-2 في 30 يوليو 2017 على استاد "هارد روك" في ميامي أمام أكثر من 64 ألف مشجع ما يعني أن المباراة الجديدة بينهما في لاس فيجاس قد تضرب هذا الرقم في الحضور الجماهيري حال امتلأت المدرجات عن آخرها خاصة و أن بعض التقارير أشارت إلى نفاد تذاكر حضور هذه المباراة.



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