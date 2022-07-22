جوارديولا يحدد موعد الظهور الأول لهالاند مع السيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، موعد الظهور الأول للنجم النرويغي إرلينغ هالاند، المنضم حديثاً لصفوف السيتيسينز.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية، أن هالاند لا يُعاني من إصابة خطيرة، مشيراً إلى أن اللاعب النرويغي سيكون قادراً على المشاركة بشكل طبيعي في مباراة بايرن ميونخ الودية.

ولم يشارك هالاند في انتصار مانشستر سيتي الودي على كلوب أمريكا بهدفين مقابل هدف، في أولى مباريات السماوي الودية استعدادا للموسم الجديد، وقال جوارديولا أن السبب في ذلك عدم جاهزية هالاند بالشكل الكامل.

وتابع بيب: "هالاند سيكون جاهزاً للعب في المباراة المقبلة، كان لديه بعض المشاكل، ولكن الآن هو على ما يُرام".

وأكمل: "هالاند خاض جلستين تدريبتين فقط ولم نرغب في المخاطرة به خلال اللقاء الماضي، فالموسم سيكون طويلاً".

وأتم: "هالاند كان لديه مشاكل الموسم الماضي وحاول التعامل معها، نحن نعتني به ونريده لائقاً بشكل كامل".

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