لتسهيل رحيله عن اليونايتد.. رونالدو يقدم على قرار مفاجئ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، مازال يتمسك برحيله عن صفوف النادي الإنجليزي، والانتقال إلى فريق جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

تأتي رغبة رونالدو، بعدما فشل اليونايتد في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، عقب احتلاله المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم المنقضي، ليكتفي بالمشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها الجديدة.

وبحسب بن جاكوبس الصحفي بشبكة "CBS Sports Golazo"، فإن خورخي مينديز وكيل رونالدو، أبلغ الأندية التي يتفاوض معها للتعاقد مع اللاعب مطلع الموسم الجديد، أن النجم البرتغالي مستعد لتخفيض راتبه بنسبة 30%.

وأكد بن جاكوبس، أن وكيل رونالدو أبلغ آخر الأندية التي تحدث معها بذلك الأمر وهو نادي أتليتكو مدريد، مشيراً إلى أن الوضع المالي للأخير لن يسمح له بالتعاقد مع رونالدو، بخلاف أيضاً فشل مفاوضاته مع ريال مدريد الذي رفض عودته.

وأشار الصحفي إلى أن مينديز عرض رونالدو على برشلونة أيضاً، قبل أن تعاقد النادي الكتالوني مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مؤكداً أنه حتى الآن لا يوجد أي فريق قريباً من التعاقد مع النجم البرتغالي المخضرم.

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