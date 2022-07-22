كلوب مندهش من صلاح لهذا السبب

المصدر: وكالات

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أعرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول لكرة القدم، عن استغرابه من "كرم" نجمه المصري محمد صلاح، خلال مباراته الودية أمام لايبزيغ الألماني (5-0) مساء أمس الخميس.

وصرح كلوب عبر قناة نادي ليفربول: "لست متأكدا من وجود بند في العقد الجديد لمحمد صلاح، يجعله كريما لهذه الدرجة".

وأضاف "(مو) ترك ركلة الجزاء لزميله داروين نونيز، ليفتح له صندوق مجوهرات، لقد كانت ليلة رائعة".

ودك ليفربول شباك مضيفه لايبزيغ الألماني بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم أمس الخميس، ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد (2022-2023).

وافتتح محمد صلاح التسجيل مبكرا "للريدز" في الدقيقة الثامنة، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وحصل "الريدز" على ركلة جزاء في الدقيقة 48، تركها "الفرعون" المصري لزميله الجديد المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الذي ترجمهما إلى الهدف الثاني، ومن ثم أضاف ثلاثة أهداف أخرى في الدقائق (51، 68، 90) ليوقع على "سوبر هاتريك" في اللقاء الذي أقيم على ملعب " ريد بول ارينا - Red Bull Arena".

ويختتم ليفربول مبارياته الودية بمواجهة ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يخوض أول اختبار رسمي في الموسم الجديد أمام مانشستر سيتي، يوم 30 يوليو الجاري، ضمن كأس الدرع الخيرية.

يذكر أن ليفربول تعاقد مع نونيز (23 عاما) لتدعيم خط الهجوم الموسم المقبل مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي.

وتألق داروين نونيز الموسم الماضي مع نادي بنفيكا البرتغالي بتسجيله 34 هدفا في كافة البطولات، منها ثنائية في "الريدز" في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما قام نادي ليفربول مطلع الشهر الجاري، بتمديد عقد محمد صلاح (30 عاما) لمدة 3 مواسم أخرى.

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