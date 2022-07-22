مدرب اليونايتد يخرج عن صمته ويعلق على موقف رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الهولندي إيرك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، على موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الإنجليزي، في ظل استمرار تغيبه عن تدريبات الشياطين الحُمر.

وأدلى تين هاغ بتصريحات إعلامية قال في بدايتها، أن فريقه ما زال بحاجة لتدعيمات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وتابع: "بالنظر إلى عدد المباريات التي سنخوضها، نحن بحاجة إلى المزيد من التدعيمات، علينا تعزيز صفوف الفريق أكثر، نحتاج إلى اللاعبين المناسبين في الخط الهجومي".

وأضاف: "أنه أمر ضروري إذا كنت ترغب في تحقيق النجاح، الموسم طويل حقاً، ولكن لا يزال لدينا الوقت أيضاً لحل الأمور".

وسُئل تين هاغ عن موقفه في أزمة رونالدو، خاصة بعدما أعلن في أكثر من مناسبة عن رفضه لرحيل اللاعب البرتغالي، حيث قال: "موقفي لم يتغير في ذلك الأمر، بالطبع قلق بشأن غيابه بسبب لياقته البدنية، ولكن القلق ربما لا يكون الكلمة الصحيحة".

وأكمل: "أركز على اللاعبين الموجودين هنا حالياً، إنهم يقومون بعمل جيد حقاً، أفضل التركيز على ذلك وتطويره، لكن لا يمكنني الانتظار حتى يأتي رونالدو، سنقوم بدمج قدراته مع الفريق فيما بعد".

ويعمل اليونايتد على مواصلة تدعيم صفوفه من أجل العودة لمنصات التتويج في الموسم المقبل، بعدما تعاقد النادي الإنجليزي في الميركاتو الحالي مع كريستيان إريكسن، وليساندرو مارتينيز، وتيريل مالاسيا.

ويتواجد مانشستر يونايتد حالياً في تايلاند لخوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد 2022/2023، الذي سيبدأ أغسطس المقبل.

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