الصفقة تقترب.. برشلونة يتفق على ضم لاعب تشيلسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترب نادي برشلونة من ضم الإسباني سيزار أزبيليكويتا مدافع نادي تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى برشلونة لتدعيم خط دفاعه خلال الميركاتو الجاري، من أجل الظهور بشكل قوي في الموسم المقبل والمنافسة على كل البطولات بقوة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة اقترب من التوصل لاتفاق بالفعل مع تشيلسي، لضم أزبيليكويتا في الصيف الجاري.

وأكدت الصحيفة الكتالونية، أن تشيلسي وافق على بيع لاعبه الإسباني إلى برشلونة مقابل 5 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المتغيرات التي سيتم وضعها في عقد اللاعب.

وعن موقف اللاعب، كشفت الصحيفة أن أزبيليكويتا توصل اتفق مع برشلونة على الانضمام إلى صفوفه لمدة موسمين، مع وضع بند في عقده يسمح بإمكانية التمديد لموسم ثالث.

وقالت الصحيفة أن الصفقة ستتم بمجرد أن ينهي البلوز صفقة ضم المدافع الفرنسي جيوليس كوندي من إشبيلية، قبل التفريط في أزبيليكويتا.

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