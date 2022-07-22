خيبة أمل مدريدية قبل مواجهة الكلاسيكو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية، عن موقف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد من قيادة فريقه، في مباراة الكلاسيكو الودية أمام برشلونة.

ويتقابل ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو ودي السابعة صباح الأحد المقبل بتوقيت الإمارات، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بنزيما سيغيب عن مواجهة الكلاسيكو، بسبب تأخر وصوله لمعسكر الميرنغي في الولايات المتحدة.

وأصبح بنزيما آخر المنضمين لمعسكر ريال مدريد في أمريكا بعد وصوله خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بعد ظهوره مع منتخب فرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية مؤخراً.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن خوانمي لاتاسا مهاجم فريق الكاستيا، سيحل محل بنزيما في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، مؤكدة أن المهاجم الإسباني بورخا مايورال، لم ينضم إلى معسكر الريال حتى الآن في أمريكا، بسبب مشكلة في جواز سفره.

وأوضحت الصحيفة، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يأمل في تجهيز لاتاسا، ليصبح البديل الأمثل لبنزيما في الفترة المقبلة.

يذكر أن هناك تقارير ربطت مواجهة الكلاسيكو بالظهور الأول لبنزيما أمام مهاجم برشلونة الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن مشاركة الأول في المباراة مازالت محل شك حتى الآن.

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