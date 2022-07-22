بعد تتويجه بلقب الأفضل في إفريقيا.. ماني يهدي جائزته لطرف سنغالي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني، على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن مساء أمس الخميس، فوز ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022، متفوقاً على مواطنه حارس تشيلسي إدوارد ميندي، وزميله السابق في ليفربول المصري محمد صلاح.

واحتفل ماني بعد حصوله على الجائزة مع السنغاليين المتواجدين معه في القاعة التي استضافت حفل الاتحاد الإفريقي بمدينة الرباط المغربية، على رأسهم النجم المعتزل الحجي ضيوف، الذي وجه له تحية كبيرة.

وقال ماني بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا: "أوجه الشكر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكل الحاضرين، وأتشرف بتواجدي معكم للمرة الخامسة وأنا سعيد للغاية بهذه الجائزة، أتقدم بالشكر أيضاً لرئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ومدربي أليو سيسيه، وزملائي في النادي والمنتخب، وأشكر أيضاً عائلتي".

وأضاف: "لا أعرف كيف أعبر عن مشاعري، أشكر الشعب السنغالي بالكامل".

واختص ساديو شباب بلاده لإهدائهم الجائزة، حيث قال: "أحب أن أهدي هذه الجائزة التي حصلت عليها لكل شباب بلدي في السنغال".

وأتم: "لا أنسى أصدقائي الذين رافقوني دائماً في اللحظات الصعبة، أنا سعيد أن أكون هنا واحتفل معكم".

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