رسمياً.. داني ألفيس ينضم لفريقه الجديد ويواجه برشلونة في أولى مبارياته

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر نادي بوماس المكسيكي بيانًا رسمياً، أعلن خلاله تعاقده مع الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس، لاعب برشلونة السابق.

وكان ألفيس رحل عن برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني بنهاية الموسم الماضي، بعد 6 أشهر فقط من قدومه لفترة ثانية.

وخلال فيديو عبر حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن بوماس عن ضم ألفيس في صفقة انتقال حر.

ولم يعلن النادي المكسيكي أي تفاصيل خاصة بعقد ألفيس الجديد، الذي من المتوقع امتداده لمدة عام واحد.

وكانت بعض التكهنات تشير إلى اقتراب الدولي البرازيلي من إعلان اعتزاله، قبل أن يقرر بدء رحلة جديدة في الدوري المكسيكي.

يذكر أن بوماس المكسيكي سيلاقي برشلونة في نهائي كأس خوان غامبر الودي، بملعب سبوتيفاي كامب نو، 7 أغسطس المقبل.

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