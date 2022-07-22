بعد تفوقه عليه.. ماني يعلق على المنافسة مع صلاح

المصدر: وكالات

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رفض الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني، فكرة وجود تنافس مع النجم المصري محمد صلاح، زميله السابق في ليفربول الإنجليزي.

وتوج ماني المنضم حديثاً لصفوف البايرن، مساء أمس الخميس، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حقق نفس الإنجاز في عام 2019.

وجاء حصول ماني على الجائزة بعد قيادة منتخب السنغال للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بجانب قيادة بلاده إلى مونديال قطر 2022.

وفي طريقه للفوز بالجائزة تفوق ماني على صلاح، وكذلك على مواطنه إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي.

وبات ماني الهداف التاريخي لمنتخب السنغال بتسجيله 33 هدفاً خلال 91 مباراة.

وقال ماني صاحب الـ 30 عامًا، عقب تسلمه الجائزة: "في بعض الأحيان يقولون إن هناك منافسة بيني وبين صلاح، ولكني لا أرى نفسي في تنافس مع أي لاعب بصراحة".

وأضاف: "تربطنا علاقة جيدة، نتبادل الرسائل، أعتقد أن الإعلام يحاول دائماً تضخيم الأمور".

وتابع: "لا تربطني علاقة بلاعب واحد فقط، ولكن بكل لاعب في العالم سبق لي اللعب معه".

واختتم نجم المنتخب السنغالي تصريحاته، قائلاً: "يمكنك أن تسأل أي شخص تريده في النادي، أو أي مكان أذهب إليه، تربطني علاقة جيدة بجميع اللاعبين".

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